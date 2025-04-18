Гепалін-соло (Gepalin-solo)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
666,65
Економія при броні: -45,69 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
665,50
Економія при броні: -78,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
664,75
Економія при броні: -81,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
657,01
Економія при броні: -73,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
602,22
Економія при броні: -39,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
679,75
Економія при броні: -86,55 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
666,27
Економія при броні: -30,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
673,59
Економія при броні: -85,76 грн