Гепалін-соло (Gepalin-solo)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
675,48
Економія при броні: -94,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
224,91
Економія при броні: -31,16 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
550,52
Економія при броні: -35,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
544,90
Економія при броні: -29,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
543,02
Економія при броні: -27,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
552,26
Економія при броні: -35,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
642,91
Економія при броні: -110,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
511,59
Економія при броні: -24,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
686,32
Економія при броні: -30,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
544,17
Економія при броні: -35,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
531,21
Економія при броні: -25,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
515,70
Економія при броні: -38,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
654,32
Економія при броні: -78,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
564,00
Економія при броні: -85,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
525,69
Економія при броні: -19,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
649,91
Економія при броні: -74,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
535,20
Економія при броні: -29,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
518,10
Економія при броні: -30,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
524,15
Економія при броні: -18,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
510,54
Економія при броні: -32,20 грн