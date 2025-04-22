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Гепалін-соло (Gepalin-solo)
Гепалін-соло (Gepalin-solo)
Чернігів
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
585,16
Економія при броні:
-34,21 грн
550,95
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
564,00
Економія при броні:
-46,20 грн
517,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Сосюри, 3
126.0 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
683,25
Економія при броні:
-90,49 грн
592,76
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Миру, 2/3
126.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
537,78
Економія при броні:
-18,79 грн
518,99
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
647,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
708,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
128.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
715,66
Економія при броні:
-92,13 грн
623,53
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
657,77
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
129.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
648,46
Економія при броні:
-26,21 грн
622,25
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
129.6 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
587,28
Економія при броні:
-35,27 грн
552,01
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 12-А
129.6 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
571,83
Економія при броні:
-19,82 грн
552,01
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
631,48
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
647,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
564,00
Економія при броні:
-14,10 грн
549,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
564,00
Економія при броні:
-14,10 грн
549,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
131.1 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
563,35
Економія при броні:
-30,68 грн
532,67
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Берестейський, 87
132.0 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
614,03
Економія при броні:
-36,59 грн
577,44
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 22
138.7 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
659,72
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
155.5 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
530,58
Економія при броні:
-24,75 грн
505,83
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ромни, вул. Соборна, 13/2
174.4 км
ГЕПАЛІН-СОЛО капсула №30
Технобіо
561,56
Економія при броні:
-22,38 грн
539,18
грн
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