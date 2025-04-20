Вітавіт юніор (Vitavit junior)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
135,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
142,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
135,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
135,00
Економія при броні: -10,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
135,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
138,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
135,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
151.2 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
153.4 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-В
210.8 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
139,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
240.0 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
248.1 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
248.8 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
251.3 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
251.8 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
251.8 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
288.2 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
140,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
368.8 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я