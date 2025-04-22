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Вітавіт юніор (Vitavit junior)
Вітавіт юніор (Vitavit junior)
Чернігів
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
159,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
131,00
Економія при броні:
-2,00 грн
129,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
131,00
Економія при броні:
-2,00 грн
129,00
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
121.5 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
137,21
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
139,00
Економія при броні:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
139,00
Економія при броні:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
169,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
169,20
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
131,00
Економія при броні:
-2,00 грн
129,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
139,00
Економія при броні:
-10,00 грн
129,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
139,00
Економія при броні:
-10,00 грн
129,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
235.3 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
140,00
Економія при броні:
-9,00 грн
131,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
255.8 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
143,46
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
297.9 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
136,31
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
139,00
Економія при броні:
-9,00 грн
130,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
383.2 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
144,35
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
385.0 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
143,25
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
385.5 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
152,17
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
386.1 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
143,51
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
ВІТАВІТ ЮНІОР 0.4 г капсула №36
Красота та Здоров'я
145,60
грн
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