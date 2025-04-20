Діабетекс баланс (Diabetex balance)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
343,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
361,34
Економія при броні: -62,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
309,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
309,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
354,40
Економія при броні: -55,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
353,61
Економія при броні: -15,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
364,87
Економія при броні: -49,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
359,95
Економія при броні: -61,23 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
355,87
Економія при броні: -40,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
350,42
Економія при броні: -51,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
367,67
Економія при броні: -37,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
309,00
Економія при броні: -27,00 грн