Діабетекс баланс (Diabetex balance)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
356,25
Економія при броні: -65,96 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
357,20
Економія при броні: -52,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
357,10
Економія при броні: -23,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
345,20
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
358,52
Економія при броні: -59,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
352,40
Економія при броні: -47,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн