Діабетекс баланс (Diabetex balance)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 418 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
391,20
Економія при броні: -86,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
359,13
Економія при броні: -35,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
356,35
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
353,10
Економія при броні: -48,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
350,29
Економія при броні: -12,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
352,52
Економія при броні: -67,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн