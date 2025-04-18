Діабетекс баланс (Diabetex balance)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
356,97
Економія при броні: -48,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
358,25
Економія при броні: -35,07 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
351,30
Економія при броні: -78,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
360,59
Економія при броні: -50,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
363,42
Економія при броні: -53,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
345,20
Економія при броні: -35,30 грн