Діабетекс баланс (Diabetex balance)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
359,63
Економія при броні: -29,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
365,87
Економія при броні: -35,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
354,80
Економія при броні: -55,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
357,91
Економія при броні: -26,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
356,96
Економія при броні: -61,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
356,79
Економія при броні: -26,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
368,70
Економія при броні: -38,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
355,63
Економія при броні: -60,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
332,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
361,25
Економія при броні: -31,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
362,45
Економія при броні: -25,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Діабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Вітера
355,81
Економія при броні: -57,90 грн