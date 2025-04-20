Київ
Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)

Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
75.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,24
Економія при броні: -8,98 грн
147,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
75.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,44
Економія при броні: -7,18 грн
147,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
129.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,68
Економія при броні: -6,42 грн
147,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
131.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,22
Економія при броні: -5,96 грн
147,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
228.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,09
Економія при броні: -9,83 грн
147,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
286.0 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
433.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,58
Економія при броні: -9,32 грн
147,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
434.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,28
Економія при броні: -8,02 грн
147,26 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
434.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Економія при броні: -2,54 грн
124,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
436.0 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,19
Економія при броні: -6,93 грн
147,26 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
438.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
171,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
439.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,53
Економія при броні: -9,23 грн
139,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
439.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
145,74
Економія при броні: -6,44 грн
139,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
441.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
443.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
445.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,27
Економія при броні: -4,97 грн
139,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
445.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
110,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
447.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,56
Економія при броні: -10,30 грн
147,26 грн
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