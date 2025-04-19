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Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)
Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)
Одеса
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
254.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,38
Економія при броні:
-10,12 грн
147,26
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
261.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,60
Економія при броні:
-9,34 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
266.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,69
Економія при броні:
-10,43 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
343.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
393.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
131,80
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
396.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,83
Економія при броні:
-8,57 грн
147,26
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
397.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,74
Економія при броні:
-5,48 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
403.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,97
Економія при броні:
-7,71 грн
147,26
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
429.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,33
Економія при броні:
-7,07 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
433.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,90
Економія при броні:
-5,64 грн
147,26
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
434.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,36
Економія при броні:
-9,10 грн
147,26
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
434.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,73
Економія при броні:
-9,47 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
435.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,65
Економія при броні:
-5,39 грн
147,26
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Економія при броні:
-2,54 грн
124,46
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
437.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
131,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
438.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
171,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
438.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
149,56
Економія при броні:
-10,46 грн
139,10
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
438.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,96
Економія при броні:
-8,70 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
440.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,73
Економія при броні:
-9,63 грн
139,10
грн
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