Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,22
Економія при броні: -5,96 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
107.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,09
Економія при броні: -9,83 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
136.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
139.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,44
Економія при броні: -7,18 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
140.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,24
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
193.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
341.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,58
Економія при броні: -9,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
341.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,28
Економія при броні: -8,02 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
343.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,19
Економія при броні: -6,93 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
345.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
346.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
347.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
347.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,53
Економія при броні: -9,23 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
347.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
145,74
Економія при броні: -6,44 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
348.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
348.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,43
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
351.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,56
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
351.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,27
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
351.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
158,08
Економія при броні: -10,82 грн