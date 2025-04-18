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Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)
Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)
Харків
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
185.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,74
Економія при броні:
-5,48 грн
147,26
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
185.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,83
Економія при броні:
-8,57 грн
147,26
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
191.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
302.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,69
Економія при броні:
-10,43 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
305.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
307.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,60
Економія при броні:
-9,34 грн
147,26
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
332.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,38
Економія при броні:
-10,12 грн
147,26
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
392.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
400.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,65
Економія при броні:
-5,39 грн
147,26
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
401.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,96
Економія при броні:
-8,70 грн
147,26
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Економія при броні:
-2,54 грн
124,46
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
402.2 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,36
Економія при броні:
-9,10 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
403.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
146,59
Економія при броні:
-7,29 грн
139,30
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
404.0 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
145,95
Економія при броні:
-6,65 грн
139,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
404.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
171,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
405.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
110,32
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
408.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
143,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
411.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,73
Економія при броні:
-9,63 грн
139,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
413.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
134,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
415.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,51
Економія при броні:
-7,25 грн
147,26
грн
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