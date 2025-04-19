Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,62
Економія при броні: -5,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
9.0 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
155,99
Економія при броні: -8,73 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
124.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,96
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
128.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,47
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
199.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,73
Економія при броні: -6,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
235.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
378.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
378.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,27
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
379.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,84
Економія при броні: -10,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
380.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,44
Економія при броні: -5,18 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Економія при броні: -2,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
383.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
384.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,08
Економія при броні: -8,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
384.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
145,15
Економія при броні: -5,85 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
386.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
389.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
389.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
390.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
146,15
Економія при броні: -7,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
393.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,24
Економія при броні: -9,14 грн