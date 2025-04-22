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Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)
Вівокапс імуно (Vivocaps immuno)
Чернігів
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
110,32
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
124.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,52
Економія при броні:
-9,26 грн
147,26
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
147,94
Економія при броні:
-8,64 грн
139,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
125.1 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
144,42
Економія при броні:
-5,12 грн
139,30
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 5
126.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
158,18
Економія при броні:
-10,92 грн
147,26
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
128.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
171,50
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
127,00
Економія при броні:
-2,54 грн
124,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
129.5 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,91
Економія при броні:
-6,65 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
129.7 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,21
Економія при броні:
-9,95 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
129.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
147,70
Економія при броні:
-8,40 грн
139,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
130.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,27
Економія при броні:
-6,01 грн
147,26
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
131.0 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
131,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
133.8 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
148,27
Економія при броні:
-9,17 грн
139,10
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
135.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
123,30
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
138.6 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
157,21
Економія при броні:
-9,95 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
139.4 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
154,90
Економія при броні:
-7,64 грн
147,26
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
145.9 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
153,11
Економія при броні:
-5,85 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
184.3 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
152,78
Економія при броні:
-5,52 грн
147,26
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
237.0 км
ВІВОКАПС ІМУНО тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,50
грн
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