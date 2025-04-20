Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
72.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -15,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
118.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
196.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
199.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
286.1 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -7,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
292.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -7,90 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
434.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
435.1 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Економія при броні: -2,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
438.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
449.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
491.2 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
491.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -15,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
492.2 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
779.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.