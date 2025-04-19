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Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Одеса
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
254.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
107,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
343.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-7,90 грн
128,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
344.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-7,90 грн
128,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
369.2 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
387.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-15,70 грн
120,50
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
436.7 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Економія при броні:
-2,34 грн
114,66
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
438.3 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
444.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
447.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
448.3 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
448.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
522.2 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
114,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
560.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
560.7 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-15,70 грн
120,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
561.1 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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