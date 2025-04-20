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Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Львів
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Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
114,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
467.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
473.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,80
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Економія при броні:
-2,34 грн
114,66
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
476.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
487.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
547.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
547.3 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-15,70 грн
120,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
547.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
577.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-7,90 грн
128,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
582.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-7,90 грн
128,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
750.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
107,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
754.2 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
755.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
120,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
806.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-15,70 грн
120,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
848.1 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
112,60
грн
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