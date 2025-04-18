Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
6.2 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Економія при броні: -2,34 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
9.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
19.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
130.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
130.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -13,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
130.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
154.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
159.7 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -6,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
301.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
301.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
386.2 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -13,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
393.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
450.3 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
450.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.