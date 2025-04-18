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Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Харків
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
193.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-15,70 грн
120,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
257.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
122,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
305.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-7,90 грн
128,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
309.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-7,90 грн
128,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
330.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
116,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
384.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
385.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні:
-15,70 грн
120,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
385.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
392.7 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
122,40
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
401.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
130,90
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Економія при броні:
-2,34 грн
114,66
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
404.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
156,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
412.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
840.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
124,70
грн
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