Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -15,70 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
77.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
127.3 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
139.3 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
235.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -7,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
241.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -7,90 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
378.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
380.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Економія при броні: -2,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
383.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
394.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
426.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
427.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -15,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
427.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
752.7 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.