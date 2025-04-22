Вівокапс 16 (Vivokaps 16)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -15,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
128.4 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
117,00
Економія при броні: -2,34 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
128.8 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Момота Генерала, 1
232.9 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -15,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
237.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -15,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
311.2 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
312.5 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
424.3 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
136,20
Економія при броні: -15,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
469.0 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
547.6 км
ВІВОКАПС 16 тм VIVO капсула №16
Годовиченко С.О.