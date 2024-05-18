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Альфа-Біселен капсули, №15 - Харків (385900) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
585,79
Економія: -93,33 грн
492,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
529,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
526,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
549,31
Економія: -55,94 грн
493,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
514,81 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
527,12 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
526,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
527,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
513,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
524,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
562,58
Економія: -71,44 грн
491,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
522,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
525,83 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
497,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
565,92
Економія: -74,11 грн
491,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
573,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
542,13 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
542,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
537,99
Економія: -53,57 грн
484,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
529,97 грн