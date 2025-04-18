Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
6.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
94,49
Економія при броні: -4,94 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
16.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
198,42
Економія при броні: -5,95 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
18.2 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
200,32
Економія при броні: -6,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
19.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
210,49
Економія при броні: -14,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
20.2 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
20.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
186,87
Економія при броні: -25,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
20.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
20.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
24.2 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
192,14
Економія при броні: -18,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Островського Миколи, 18
24.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -21,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 4
24.5 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 12
24.6 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
95,83
Економія при броні: -9,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 8
24.7 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
102,15
Економія при броні: -10,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 14-А
24.8 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Київська, 111-А
37.3 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
105,36
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 290
47.1 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
187,42
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
58.9 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
205,66
Економія при броні: -9,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 14
66.0 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
186,70
Економія при броні: -8,87 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Лоскота Євгенія, 12-Б
66.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
78.4 км
Гастролакт капсули №30
Фармасайнс
204,30
Економія при броні: -29,10 грн