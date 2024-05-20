Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиБЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРАЦіни в аптеках

БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЕКСТРА капсули, №30 - Львів (374316) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
378,80
Економія: -52,61 грн
326,19 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
286,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
371,84
Економія: -97,55 грн
274,29 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
373,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
284,47 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
373,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
373,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
331,65
Економія: -48,34 грн
283,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
373,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
373,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
418,99
Економія: -94,42 грн
324,57 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
373,30 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
451,99
Економія: -127,42 грн
324,57 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
316,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
365,99
Економія: -41,42 грн
324,57 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
373,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
373,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
373,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (36)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
373,30 грн