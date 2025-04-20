Закваска Фіт-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -7,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
92,00
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -10,80 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
171.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
84,00
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
60,00
Економія при броні: -0,30 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
646.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
27,00
Економія при броні: -0,81 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
646.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
17,50
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
723.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
421.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив