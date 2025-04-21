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Закваска Фіт-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Закваска Фіт-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Вінниця
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
27,00
Економія при броні:
-0,81 грн
26,19
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
17,50
Економія при броні:
-0,53 грн
16,98
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
84,00
Економія при броні:
-4,40 грн
79,60
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
60,00
Економія при броні:
-0,30 грн
59,70
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні:
-7,20 грн
80,80
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
222.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
77,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні:
-7,20 грн
80,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
374.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
65,34
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
449.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні:
-7,20 грн
80,80
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
506.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
92,00
Економія при броні:
-11,20 грн
80,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
513.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні:
-7,20 грн
80,80
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
520.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні:
-10,80 грн
77,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
221.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
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