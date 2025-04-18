Закваска Фіт-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
76,00
Економія при броні: -1,60 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
27,00
Економія при броні: -0,81 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
17,50
Економія при броні: -0,53 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
274.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -7,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
92,00
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив
88,00
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
30.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Віво-Актив