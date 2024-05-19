Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїАГАРІК БРАЗИЛЬСЬКИЙЦіни в аптеках

АГАРІК БРАЗИЛЬСЬКИЙ краплі 100 мл, №1 - Львів (402353) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
283,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (1)
308,00 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (3)
257,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
257,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом