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FERTILOVIT® M PLUS капсули, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (452237) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: капсули (1)
2549,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
2614,00
Економія: -130,70 грн
2483,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
2614,00
Економія: -130,70 грн
2483,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1), капсули (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: капсули (2)
2549,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Експрес фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: капсули (2)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), капсули (2)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Всього: упаковка (1)
2549,00 грн