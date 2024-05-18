FERTILOVIT® F 35 PLUS капсули, №90 - Дніпро (Дніпропетровськ) (325151) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Доброго здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Аптека доброго дня
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Всього: капсули (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), капсули (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6