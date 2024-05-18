DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл у футлярі, №1 - Харків (501602) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Шевченка, 161
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24