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DETOXMAG ДОБАВКА ДІЄТИЧНА МАГНІЄВО-МІНЕРАЛЬНА флакон 100 мл у футлярі, №1 - Харків (501602) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
69,46 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
69,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
72,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
69,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
73,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
73,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
69,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
73,43 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
73,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
72,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (11)
69,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
73,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
68,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
72,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
71,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
72,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
67,40
Економія: -11,67 грн
55,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
72,97 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
73,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
Всього: упаковка (1)
73,42 грн