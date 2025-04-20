Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3197,78
Економія при броні: -172,98 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3198,99
Економія при броні: -174,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3176,50
Економія при броні: -151,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3131,20
Економія при броні: -106,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3188,96
Економія при броні: -164,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3168,59
Економія при броні: -143,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3245,20
Економія при броні: -220,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3216,02
Економія при броні: -191,22 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2761,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
3231,52
Економія при броні: -206,72 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Астазандра капсули 640 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
2660,00
Економія при броні: -75,00 грн