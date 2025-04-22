Глюкозамін-хондроїтин плюс (Glucosamine-chondroitin plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1381,25
Економія при броні: -82,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
1529,10 грн