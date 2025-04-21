Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
85,00
Економія при броні: -2,55 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
80,00
Економія при броні: -2,40 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
74.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
104,70
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
80.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
104,70
Економія при броні: -12,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Андрушівка, вул. Зазулінського, 10
94.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
111.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -12,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Ямпіль, вул. Свободи, 140
111.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 10
114.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
121.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,40
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
104,70
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 82
131.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
104,70
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Соборна, 4-А
131.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,70
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -12,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -13,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
109,86
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
134.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
104,70
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
134.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -12,90 грн