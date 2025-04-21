Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,60
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,20
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,40
Економія при броні: -12,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
54.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
97.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
98.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
99.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
99.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
99.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
99.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
107.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
107.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
107.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм