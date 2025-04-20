Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,30
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
112,20
Економія при броні: -16,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
109,90
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,60
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,90
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Львів, вул. Величковського, 1-Б
7.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,40
Економія при броні: -9,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Суховоля, 31-Г
72.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,00
Економія при броні: -12,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 30
96.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,00
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 50
114.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,90
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,20
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 62
115.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 7
116.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -8,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 15
117.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
118.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
119.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,00
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
90,00
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Рівненська, 1
136.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,70
Економія при броні: -12,60 грн