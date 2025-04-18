Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -9,10 грн
Біла ромашка
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
109,90
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,70
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Свк фарм
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Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
83,00
Економія при броні: -5,81 грн
Біла ромашка
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
113,90
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека 36,6
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Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,40
Економія при броні: -10,00 грн
Біла ромашка
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
113,87
Економія при броні: -3,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,70
Економія при броні: -10,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
5.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
5.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
110,90
Економія при броні: -14,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
5.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
5.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,70
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,20
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -9,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
109,86
Економія при броні: -3,30 грн