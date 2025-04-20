Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
90,00
Економія при броні: -11,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
6.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,20
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 34
7.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
8.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -8,10 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Богуна Івана, 42/1
49.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -12,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -8,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
98.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -12,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Е
105.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
87,00
Економія при броні: -4,50 грн