Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,00
Економія при броні: -10,70 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
35.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,90
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
122.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -12,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -10,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 96-А
130.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,70
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,40
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 10
143.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
143.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 21
144.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Засумська, 14
145.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -13,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 39
145.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, просп. Перемоги, 115
148.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,20
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
164.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -12,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
164.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,10
Економія при броні: -12,20 грн