Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
109,86
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,70
Економія при броні: -13,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,70
Економія при броні: -13,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,90
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -13,50 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,00
Економія при броні: -13,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
67,71
Економія при броні: -4,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 75
73.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
84.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
107,60
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 2-А
84.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,10
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
81,00
Економія при броні: -2,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
109,86
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
104,70
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
104,70
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
121.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
103,90
Економія при броні: -8,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
109,86
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
105,50
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, просп. Литовський, 4
123.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
106,70
Економія при броні: -11,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
124.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
109,90
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
124.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Еліт-фарм
104,70
Економія при броні: -9,30 грн