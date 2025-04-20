A енд Z антиполіз (A and Z antipoliz)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
38,00
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
37,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,77
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,43
Економія при броні: -1,20 грн
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №6
Хелаплант Плюс
36,16
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
39,21
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,46
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
38,97
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,28
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №6
Хелаплант Плюс
35,80
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
39,35
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,23
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,48
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,17
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
24,79
Економія при броні: -1,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,67
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,47
Економія при броні: -1,89 грн