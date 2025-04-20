A енд Z антиполіз (A and Z antipoliz)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №6
Хелаплант Плюс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,92
Економія при броні: -5,12 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
31,40
Економія при броні: -3,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №6
Хелаплант Плюс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
31,30
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,11
Економія при броні: -5,35 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
31,30
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,06
Економія при броні: -2,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
1.3 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №6
Хелаплант Плюс
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс