A енд Z антиполіз (A and Z antipoliz)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,91
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,65
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №6
Хелаплант Плюс
35,92
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
24,67
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,38
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,85
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,12
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,29
Економія при броні: -1,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
31,40
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс