A енд Z антиполіз (A and Z antipoliz)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,92
Економія при броні: -4,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
25,15
Економія при броні: -1,37 грн
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,23
Економія при броні: -1,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,93
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
36,56
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,62
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,41
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,59
Економія при броні: -4,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,44
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,77
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,92
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №6
Хелаплант Плюс
34,90
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
37,00
Економія при броні: -6,00 грн