A енд Z антиполіз (A and Z antipoliz)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,33
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №2
Хелаплант Плюс
25,09
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,33
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,57
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,23
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,15
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,28
Економія при броні: -2,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,38
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
34,12
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
32,73
Економія при броні: -6,35 грн
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №6
Хелаплант Плюс
36,49
Економія при броні: -1,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
34,03
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ПАСТИЛКИ "A&Z "АНТИПОЛИZ" пастилки №4
Хелаплант Плюс
33,20
Економія при броні: -3,56 грн