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Візіокс чорниця (Visiox blueberry)
Візіокс чорниця (Visiox blueberry)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
227,77
Економія при броні:
-6,83 грн
220,94
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
73.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
453,20
Економія при броні:
-4,12 грн
449,08
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
80.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
408,96
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
111.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
284,21
Економія при броні:
-2,34 грн
281,87
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 92/1
115.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
326,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 4
163.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
403,80
Економія при броні:
-79,20 грн
324,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Тальне, вул. Захисників України, 5
165.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
165.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 20
165.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
165.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Лисянка, пл. Миру, 8-А
169.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
179.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
180.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 47
183.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
185.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
273,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
186.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
186.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3
190.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
124,72
Економія при броні:
-4,44 грн
120,28
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
197.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
283,77
Економія при броні:
-0,70 грн
283,07
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
201.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60
грн
Забрати 22.04 після 19:00
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