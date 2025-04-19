Візіокс чорниця (Visiox blueberry)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
380,10
Економія при броні: -55,50 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
108.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
252.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
357,00
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
255.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
409,00
Економія при броні: -26,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
258.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
397,75
Економія при броні: -15,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
258.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
408,42
Економія при броні: -26,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
259.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
261.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
403,80
Економія при броні: -79,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
265.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
398,21
Економія при броні: -16,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
267.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
267.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
267.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
267.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
270.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
383,70
Економія при броні: -59,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 47
274.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
276.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
403,69
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
282.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
282.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн