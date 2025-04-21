Візіокс чорниця (Visiox blueberry)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
110.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
380,10
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
357,00
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
149.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
407,23
Економія при броні: -25,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
151.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
273,28
Економія при броні: -18,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
151.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
402,82
Економія при броні: -20,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
152.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
154.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
403,80
Економія при броні: -79,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
159.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
395,87
Економія при броні: -13,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
179.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
404,39
Економія при броні: -22,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
234.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
234.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
234.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 12
235.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 7
235.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Калинопіль, вул. Соборна, 47
236.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
237.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 20
237.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
237.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн